На Кубани завели дело после ДТП, в котором погибли пять человек

КРАСНОДАР, 14 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани после автомобильной аварии, в которой погибли пять человек и шестеро пострадали, сообщает краевое ГУМВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Zafira выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Genesis. По данным ведомства, в результате ДТП погибли пять человек, находившихся в Opel, в том числе двое несовершеннолетних. Трое пассажиров Opel, в числе которых двое несовершеннолетних, а также водитель и двое пассажиров Hyundai госпитализированы.