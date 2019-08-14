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РИА Новости

На Кубани завели дело после ДТП, в котором погибли пять человек

14:57 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани после автомобильной аварии, в которой  погибли пять человек и шестеро пострадали, сообщает краевое ГУМВД.
ДТП произошло во вторник вечером  на трассе Темрюк - Краснодар - Кропоткин.
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"По факту дорожно-транспортного происшествия,  произошедшего в Усть-Лабинском районе, возбуждено уголовное дело", - сообщает ГУМВД.
По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Zafira выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Genesis.  По данным ведомства, в результате ДТП погибли пять человек, находившихся в Opel, в том числе двое несовершеннолетних. Трое пассажиров Opel, в числе которых двое несовершеннолетних, а также водитель и двое пассажиров Hyundai госпитализированы.
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ГУМВДКубаньHyundai GenesisOpel ZafiraПроисшествия
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