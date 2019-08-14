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РИА Новости
Культура

Друг Джигарханяна опроверг сообщения об экстренной госпитализации артиста

14:57 14.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАрмен Джигарханян
Армен Джигарханян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит плановую профилактику, никаких серьезных заболеваний у него нет, сказал в разговоре с РИА Новости его друг Артур Согомонян.
Ранее телеграмм-канал Mash сообщил, что Джигарханян попал в реанимацию одной из московских клиник из-за обострения на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.
"Никаких острых заболеваний нет, у него просто плановая профилактика. Никакой реанимации нет. Не знаю, кто это пишет, слухи распускает, ничего такого у него нет", - сказал собеседник агентства.
Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года: актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в театр на открытие нового сезона.
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