Друг Джигарханяна опроверг сообщения об экстренной госпитализации артиста

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит плановую профилактику, никаких серьезных заболеваний у него нет, сказал в разговоре с РИА Новости его друг Артур Согомонян.

"Никаких острых заболеваний нет, у него просто плановая профилактика. Никакой реанимации нет. Не знаю, кто это пишет, слухи распускает, ничего такого у него нет", - сказал собеседник агентства.

Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года: актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в театр на открытие нового сезона.