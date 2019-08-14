Путин обсудил с главой ВТБ вопросы потребительского кредитования

"У нас хорошо с потребительским кредитованием. Это действительно один из наиболее динамично развивающихся секторов. Мы, конечно, прислушиваемся. У нас немного более оптимистичные оценки", - ответил Костин.

Он добавил, что контроль по этому вопросу усилен. "Мы уже усилили контроль за этим. Мы уже не выдаём кредиты, может, наиболее проблемным заёмщикам. То есть мы, конечно, на это реагируем, потому что мы знаем, что в 2014 году была осечка. Конечно, никто не хочет повторения этого. Поэтому, думаю, банки на это реагируют. Думаю, что надо продолжать эту работу, но с уже более чётким пониманием рисков и, конечно, с теми ограничителями, которые существуют на наиболее рискованные кредиты, которые есть", - пояснил он.