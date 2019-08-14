Путин обсудил с главой ВТБ вопросы потребительского кредитования

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах потребительского кредитования не нужно доводить граждан до экстремального состояния.
На встрече с главой ВТБ Андреем Костиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля, Путин обратил внимание на недавнее обсуждение роста потребительского кредитования.
"Вы как относитесь к этому вопросу? Есть ли здесь какие-то проблемные точки? Видите ли вы их? Как у вас вообще с потребительским кредитованием?" - поинтересовался президент.
"У нас хорошо с потребительским кредитованием. Это действительно один из наиболее динамично развивающихся секторов. Мы, конечно, прислушиваемся. У нас немного более оптимистичные оценки", - ответил Костин.
Он добавил, что контроль по этому вопросу усилен. "Мы уже усилили контроль за этим. Мы уже не выдаём кредиты, может, наиболее проблемным заёмщикам. То есть мы, конечно, на это реагируем, потому что мы знаем, что в 2014 году была осечка. Конечно, никто не хочет повторения этого. Поэтому, думаю, банки на это реагируют. Думаю, что надо продолжать эту работу, но с уже более чётким пониманием рисков и, конечно, с теми ограничителями, которые существуют на наиболее рискованные кредиты, которые есть", - пояснил он.
"И для того, чтобы людей не доводить до какого-то экстремального состояния, чтобы не ставить в сложное положение граждан", - отметил Путин.