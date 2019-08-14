В ЛНР не зафиксировали обстрелов в Донбассе в среду

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов с начала суток со стороны украинских силовиков в Донбассе, заявил в среду офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Во вторник Народная милиция ЛНР заявила о шести обстрелах со стороны украинских силовиков. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.