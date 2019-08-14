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РИА Новости

В ЛНР не зафиксировали обстрелов в Донбассе в среду

14:49 14.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов с начала суток со стороны украинских силовиков в Донбассе, заявил в среду офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Во вторник Народная милиция ЛНР заявила о шести обстрелах со стороны украинских силовиков. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Отмечается отсутствие обстрелов с начала текущих суток", - сказал Филипоненко на брифинге.
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
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