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РИА Новости
Культура

Выставку фламандского художника Якоба Йорданса откроют в Пушкинском музее

14:50 14.08.2019
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© Public domainРепродукция картины "Бобовый король" художника ЯкобаЙорданса
Репродукция картины Бобовый король художника ЯкобаЙорданса
© Public domain
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Масштабная экспозиция "Русские Йордансы", которая представит все самые значимые работы фламандского художника Якоба Йорданса, находящиеся в музеях России, откроется в ГМИИ имени Пушкина 17 сентября, сообщает пресс-служба учреждения.
Йорданс является одним из выдающихся представителей фламандского барокко. Его работы появились в России во второй половине XVIII века, когда Екатерина II для основанного в 1764 году Эрмитажа скупила его картины. Вслед за Екатериной русская аристократия стала собирать картины фламандских мастеров Золотого века, и, в частности, произведения Якоба Йорданса.
"На выставке в Москве будут представлены 15 крупноформатных картин и около 20 рисунков, отражающих все этапы творческой биографии Йорданса, из собраний ГМИИ, Эрмитажа, а также из Художественных музеев Нижнего Новгорода и Перми. Впервые будут экспонироваться вместе все значительные работы художника из музеев России", - говорится в сообщении.
Йорданс работал во всех жанрах и создавал картины на религиозные, мифологические, исторические сюжеты, писал портреты и натюрморты, отдавая предпочтение жанровым композициям с элементами бурлеска.
"Барочная избыточность, драматургические решения, "крупные планы" отличают произведения выдающегося фламандского живописца Якоба Йорданса. Вслед за Рубенсом он перевел пластическую формулу итальянского барокко на национальный язык. Он поставил знак равенства между "высокими" и земными темами, что отвечало глубоко гуманистическому характеру фламандской культуры", - отметили в музее.
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