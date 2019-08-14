Выставку фламандского художника Якоба Йорданса откроют в Пушкинском музее

"На выставке в Москве будут представлены 15 крупноформатных картин и около 20 рисунков, отражающих все этапы творческой биографии Йорданса, из собраний ГМИИ, Эрмитажа, а также из Художественных музеев Нижнего Новгорода и Перми. Впервые будут экспонироваться вместе все значительные работы художника из музеев России", - говорится в сообщении.