Глава СПЧ призвал изменить законодательство для искоренения пыток

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает, что для искоренения проблемы пыток в России необходимо совершенствовать законодательство, укреплять специализированные подразделения СК РФ, проявлять больше внимания к показаниям заявителей и тщательно их проверять.

Ранее на сайте Совета сообщалось , что член СПЧ Андрей Бабушкин в ходе выездного заседания правозащитников в Ханты-Мансийском автономном округе во вторник посетил с проверкой изолятор временного содержания в Сургуте, где к нему с жалобами обратилось большое количество задержанных.

"Мы занимаемся проблемой искоренения пыток не первый год. Это проблема не Сургута и не Ханты-Мансийского округа, она может вспыхнуть в любом регионе. Наш подход к пыткам и бесчеловечному обращению с задержанными сводится к одному: подобные вещи недопустимы никогда, нигде и ни в каком количестве. Нужно совершенствовать законодательство, нужно укреплять специализированные подразделения Следственного комитета, нужно проявлять больше внимания к показаниям заявителей и проверять самым тщательным образом", - сказал РИА Новости Федотов.

По его словам, в среду Совет обсудил вопрос пыток в Сургуте на итоговом заседании в городе, когда подводили итоги выездного заседания в Ханты-Мансийском округе.