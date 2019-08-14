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РИА Новости

Глава СПЧ призвал изменить законодательство для искоренения пыток

14:48 14.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает, что для искоренения проблемы пыток в России необходимо совершенствовать законодательство, укреплять специализированные подразделения СК РФ, проявлять больше внимания к показаниям заявителей и тщательно их проверять.
Ранее на сайте Совета сообщалось, что член СПЧ Андрей Бабушкин в ходе выездного заседания правозащитников в Ханты-Мансийском автономном округе во вторник посетил с проверкой изолятор временного содержания в Сургуте, где к нему с жалобами обратилось большое количество задержанных.
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"Мы занимаемся проблемой искоренения пыток не первый год. Это проблема не Сургута и не Ханты-Мансийского округа, она может вспыхнуть в любом регионе. Наш подход к пыткам и бесчеловечному обращению с задержанными сводится к одному: подобные вещи недопустимы никогда, нигде и ни в каком количестве. Нужно совершенствовать законодательство, нужно укреплять специализированные подразделения Следственного комитета, нужно проявлять больше внимания к показаниям заявителей и проверять самым тщательным образом", - сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, в среду Совет обсудил вопрос пыток в Сургуте на итоговом заседании в городе, когда подводили итоги выездного заседания в Ханты-Мансийском округе.
"От руководства полиции и руководства регионального следственного комитета мы услышали, что проблема пыток действительно существует. Они о ней знают и делают все для того, чтобы искоренить подобные случаи в регионе", - пояснил глава совета.
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Ханты-Мансийский автономный округАндрей БабушкинСледственный комитет РФМихаил ФедотовРоссияОбщество
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