В Курганской области начали проверку сообщения о жестоком убийстве кота

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Полиция Курганской области проводит проверку после публикации местным жителем в социальных сетях видеозаписи, на которой он убивает кота, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее в местных соцсетях появилось сообщение о том, что житель деревни Зубаревка жестоко избил ногами кота, попутно снимая происходящее на видео. Во время издевательств животное подавало признаки жизни, но в конце скончалось. Позже стало известно, что живодер удалил свою страницу в соцсети.

"Данный факт зарегистрирован в отделении полиции "Звериноголовское" межмуниципального отдела МВД России "Притобольный". На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится проверка", - сказала собеседница агентства.