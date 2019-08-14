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РИА Новости

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

14:45 14.08.2019 (обновлено: 14:46 14.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция "Укртрансгаз"
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Газовая компрессорная станция "Укртрансгаз". Архивное фото
КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Украинская газотранспортная система готова к сценарию "нулевого транзита" с 2020 года, модернизированы пять компрессорных станций для работы в реверсом режиме, заявил в среду "Укртрансгаз" (оператор ГТС, 100-процентная "дочка" госкомпании "Нафтогаз").
"В рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 "Укртрансгаз" завершил модернизацию пяти компрессорных станций для работы в реверсном режиме. Это дает возможность, в случае частичной или полной остановки транзита, обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов путем транспортировки "голубого топлива" из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины" , - говорится в сообщении.
Трубопровод Бильче-Волыцко-Угерского газохранилища в Стрыйском районе Львовской области
13 августа, 18:15Сказано в эфире - Радио Sputnik
Экономист о "плане Б" Киева по транзиту газа: душить Украину никто не будетСекретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что у Киева есть "план Б" на случай, если контракт на транзит российского газа не будет продлен. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал экономист Александр Дудчак.
Отмечается, что на компрессорных станциях "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар" и "Александровка" построены новые обвязки, за счет которых расширены возможности оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизированы технологические расходы при работе в реверсном режиме.
"На сегодня "Укртрансгаз" внедрил все необходимые технические и регламентные решения для создания надежной реверсной схемы, она готова к функционированию в штатном режиме и может быть активирована сразу при необходимости", - заявили в компании.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года.
Станция переработки газа в Харьковской области Украины
2 августа, 15:12Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт: транзит газа через Украину ждет очень сложная судьбаГлава "Нафтогаза" обвинил Россию в невыполнении обещаний, данных канцлером Германии Ангелой Меркель. В эфире радио Sputnik доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова рассказала, с чем, по ее мнению, связаны эти заявления.
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта: срок - более 10 лет, объемы - привлекательные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В "Нафтогазе" со своей стороны заявляли о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет.
Министр энергетики РФ Александр Новак в июне после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну. При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей РФ и Украины по газу.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
3 августа, 13:51РИА Новости
"Нафтогаз": Украина накопила в ПХГ более 16 миллиардов кубометров газа
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