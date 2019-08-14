На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Украинская газотранспортная система готова к сценарию "нулевого транзита" с 2020 года, модернизированы пять компрессорных станций для работы в реверсом режиме, заявил в среду "Укртрансгаз" (оператор ГТС, 100-процентная "дочка" госкомпании "Нафтогаз").

"В рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 "Укртрансгаз" завершил модернизацию пяти компрессорных станций для работы в реверсном режиме. Это дает возможность, в случае частичной или полной остановки транзита, обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов путем транспортировки "голубого топлива" из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что на компрессорных станциях "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар" и "Александровка" построены новые обвязки, за счет которых расширены возможности оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизированы технологические расходы при работе в реверсном режиме.

"На сегодня "Укртрансгаз" внедрил все необходимые технические и регламентные решения для создания надежной реверсной схемы, она готова к функционированию в штатном режиме и может быть активирована сразу при необходимости", - заявили в компании.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта: срок - более 10 лет, объемы - привлекательные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В "Нафтогазе" со своей стороны заявляли о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет.