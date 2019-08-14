В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.

Останки гигантского пингвина – ростом 1,6 метра – были обнаружены в городе Вайпара, на новозеландском Южном острове.

"Пингвин-монстр", как окрестили пернатого исследователи, принадлежащий к виду Crossvallia waiparensis, жил в эпоху палеоцена в период между 66 и 56 миллионами лет назад. Эта вымершая птица почти на 40 сантиметров выше самого крупного современного пингвина - императорского, чей рост составляет 120 сантиметров.