РЖД восстановили движение поездов после новых взрывов под Ачинском

Там отметили, что решение об открытии движения принято по согласованию с краевым оперативным штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в воинской части, расположенной в д. Каменка (станция Улуй на участке Ачинск 2 – Назарово Красноярской железной дороги).

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей направили в пункт временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.