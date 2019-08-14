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РИА Новости

РЖД восстановили движение поездов после новых взрывов под Ачинском

14:43 14.08.2019 (обновлено: 15:15 14.08.2019)
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© Стоп-кадр видео очевидцаВзрыв в Ачинском районе
Взрыв в Ачинском районе
© Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. РЖД возобновили движение поездов на участке Ачинск 2 - Назарово Красноярской железной дороги, остановленное после новых взрывов на военных складах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Четырнадцатого августа в 16 часов 24 минуты местного времени возобновилось движение поездов по участку Ачинск 2 - Назарово Красноярской железной дороги. Пассажирские поезда №68 Москва-Абакан, №67 Абакан-Москва, №114 Новосибирск-Абакан, №113 Абакан-Новосибирск следуют по КрасЖД по обычному расписанию", - сообщили в пресс-службе.
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Там отметили, что решение об открытии движения принято по согласованию с краевым оперативным штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в воинской части, расположенной в д. Каменка (станция Улуй на участке Ачинск 2 – Назарово Красноярской железной дороги).
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей направили в пункт временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.
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