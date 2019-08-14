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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Посол КНР в России: цветной революцией в Сянгане управляет Запад

14:41 14.08.2019 (обновлено: 14:47 14.08.2019)
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© Фото : "Россия-Китай: главное"/Ван ЮйюньЧрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
© Фото : "Россия-Китай: главное"/Ван Юйюнь
МОСКВА, 14 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Беспорядки в специальном административном районе КНР Сянган (Гонконг) – это "цветная революция, которой управляют некие силы с Запада, стремящиеся посеять хаос, чтобы создать сложности для развития Китая", заявил 14 августа в Москве чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Дипломат вновь призвал Запад прекратить поддержку радикалов в Сянгане. "Мы не дадим совать свой нос в наши дела. Китай имеет возможности, силы и волю защитить свои интересы, отстоять территориальную целостность и суверенитет. Если эти силы не прекратят вмешательство во внутренние дела Китая – они сами получат", - подчеркнул посол.
Он отметил, что действия радикалов в Сянгане "имеют признаки террористической деятельности". "У них есть даже гранатометы американского производства. Они совершают налеты на мирных людей, парализовали деятельность аэропорта. Какие это мирные демонстранты, если они избивают стариков и журналистов? Это не мирные демонстранты – это бандиты", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
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Россия-Китай: ГлавноеЧжан ХаньхуэйГонконгКитайВ мире
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