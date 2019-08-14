Минобороны перебросило бомбардировщики Ту-160 на Чукотку

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 в ходе плановых учений перебазировали на чукотский аэродром Анадырь, сообщает в среду Минобороны России.
"Продолжительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи Ту-160 преодолели свыше 6 тысяч километров. Полет проводился без дозаправок", - говорится в релизе.
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Перелет прошел под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша в рамках плановых летно-тактических учений, которые продлятся до конца недели.
В учениях задействовано около десятка самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Летчики отработают перебазирование на оперативные аэродромы, а также дозаправку в воздухе.