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РИА Новости

Минобороны перебросило бомбардировщики Ту-160 на Чукотку

14:39 14.08.2019 (обновлено: 16:20 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкCтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 в ходе плановых учений перебазировали на чукотский аэродром Анадырь, сообщает в среду Минобороны России.
"Продолжительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи Ту-160 преодолели свыше 6 тысяч километров. Полет проводился без дозаправок", - говорится в релизе.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
18 декабря 2018, 14:45РИА Новости
Шойгу поставил задачу ввести в боевой состав ВКС четыре ракетоносца Ту-95
Перелет прошел под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша в рамках плановых летно-тактических учений, которые продлятся до конца недели.
В учениях задействовано около десятка самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Летчики отработают перебазирование на оперативные аэродромы, а также дозаправку в воздухе.
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Сергей КобылашЧукоткаТу-160РоссияБезопасность
Популярные комментарии
ну все ожидаем петицию от сша и польши.
14 августа, 14:59
пппавел попов
617910011
Ну и к чему эти понты ? Для электората похоже , на самом деле почти всю промышленность России сдали под контроль США.
14 августа, 15:25
Отряды Путина
26154198
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