Минобороны перебросило бомбардировщики Ту-160 на Чукотку

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 в ходе плановых учений перебазировали на чукотский аэродром Анадырь, сообщает в среду Минобороны России.

"Продолжительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи Ту-160 преодолели свыше 6 тысяч километров. Полет проводился без дозаправок", - говорится в релизе.

Перелет прошел под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша в рамках плановых летно-тактических учений, которые продлятся до конца недели.