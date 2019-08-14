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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили четыре беспилотника украинских силовиков

14:39 14.08.2019
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© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy CarleУкраинские военные с беспилотным летательным аппаратом
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом
© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков, проводивший разведку и корректирующих огонь у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в среду офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями. Во вторник Народная милиция ЛНР заявила о шести обстрелах со стороны украинских силовиков.
"Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР за вчерашний день было сбито четыре БПЛА вооруженных формирований Украины, которые вели разведку и корректировку огня по населенным пунктам республики", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что Народная милиция сбила "Фантом-4" в районе населенного пункта Калиновка, "Спектрум" в районе Весняного, Mavic pro в районе Калиново и БПЛА типа "Крыло" в районе населенного пункта Донецкий. По данным Народной милиции, украинские силовики при помощи БПЛА вели разведку и корректировку огня по территории республики.
"Потеряв возможность корректировать огонь, противник прекратил стрельбу, и после 15.00 (13 августа - ред.) обстрелы позиций Народной милиции и населенных пунктов республики прекратились", - заявил Филипоненко.
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