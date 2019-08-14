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РИА Новости

Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтера

14:38 14.08.2019 (обновлено: 14:46 14.08.2019)
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© Фото : страница Олега Мельникова во ВКонтактеРуководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников
Руководитель движения Альтернатива Олег Мельников
© Фото : страница Олега Мельникова во ВКонтакте
Руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Точное местонахождение лидера волонтерского движения "Альтернатива" Олега Мельникова в Сирии пока не установлено, но, скорее всего, он находится на подконтрольной боевикам территории в Идлибе, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.
Несколько дней назад "Альтернатива" заявила, что ее руководитель вместе с "дружественной группой правозащитников" направился в приграничные районы провинции Идлиб и пропал. Однако сегодня в движении рассказали, что тот жив и скрывается от боевиков, которые объявили за него награду.
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"В настоящий момент территория, которую называют "большой Идлиб", подконтрольна боевикам следующих группировок: террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам*", остатки "Аль-Каиды*" и объединение группировок "Народный фронт освобождения"", - рассказал источник.
Туда, по словам собеседника агентства, "очень трудно попасть, и практически невозможно эту зону покинуть".
"Если Олег находится на секретной квартире, то его укрывает кто-то из местных. Но эти люди не смогут вывезти его на территорию, которую контролируют власти. Слишком легко попасться, тем более, если за него назначена награда", - отметил собеседник агентства.
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По его данным, точного местонахождения россиянина пока никто не знает.
"Сейчас вопрос вариантов эвакуации волонтера находится лишь на стадии первоначального обсуждения, тем более что точного местоположения его никто не знает", - сказал источник.
Волонтерская правозащитная организация "Альтернатива" своей целью называет борьбу с современным рабством в различных его видах. По данным организации, с 2011 года она помогла освободить более 1,3 тысячи человек.
В Сирии "Альтернатива" пытается искать пропавших без вести россиян, а также "виновных в похищении" российского путешественника Константина Журавлева, находившегося в плену у боевиков в 2013-2016 годы.
* запрещенная в России террористическая организация
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