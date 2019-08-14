Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтера

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Точное местонахождение лидера волонтерского движения "Альтернатива" Олега Мельникова в Сирии пока не установлено, но, скорее всего, он находится на подконтрольной боевикам территории в Идлибе, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.

Несколько дней назад "Альтернатива" заявила, что ее руководитель вместе с "дружественной группой правозащитников" направился в приграничные районы провинции Идлиб и пропал. Однако сегодня в движении рассказали, что тот жив и скрывается от боевиков, которые объявили за него награду.

"В настоящий момент территория, которую называют "большой Идлиб", подконтрольна боевикам следующих группировок: террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам*", остатки "Аль-Каиды*" и объединение группировок "Народный фронт освобождения"", - рассказал источник.

Туда, по словам собеседника агентства, "очень трудно попасть, и практически невозможно эту зону покинуть".

"Если Олег находится на секретной квартире, то его укрывает кто-то из местных. Но эти люди не смогут вывезти его на территорию, которую контролируют власти. Слишком легко попасться, тем более, если за него назначена награда", - отметил собеседник агентства.

По его данным, точного местонахождения россиянина пока никто не знает.

"Сейчас вопрос вариантов эвакуации волонтера находится лишь на стадии первоначального обсуждения, тем более что точного местоположения его никто не знает", - сказал источник.

Волонтерская правозащитная организация "Альтернатива" своей целью называет борьбу с современным рабством в различных его видах. По данным организации, с 2011 года она помогла освободить более 1,3 тысячи человек.

В Сирии "Альтернатива" пытается искать пропавших без вести россиян, а также "виновных в похищении" российского путешественника Константина Журавлева, находившегося в плену у боевиков в 2013-2016 годы.