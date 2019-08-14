Посол КНР: товарооборот России и Китая достигнет $200 млрд к 2024 году

. Россия и Китай доведут ежегодный объем двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов к 2024 году, заявил в среду чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"Мы наметили новую цель: к 2024 году мы намерены достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов. Почти все преграды, которые препятствуют двустороннему экономическому сотрудничеству – устранены", - отметил дипломат.

Фактически, Россия и Китай намерены удвоить товарооборот за пять лет: на планку в 100 миллиардов долларов страны вышли только в прошлом году.