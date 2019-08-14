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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Посол КНР: товарооборот России и Китая достигнет $200 млрд к 2024 году

14:33 14.08.2019
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© Фото : "Россия-Китай: главное"/Ван ЮйюньЧрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
© Фото : "Россия-Китай: главное"/Ван Юйюнь
МОСКВА, 14 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Россия и Китай доведут ежегодный объем двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов к 2024 году, заявил в среду чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"Мы наметили новую цель: к 2024 году мы намерены достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов. Почти все преграды, которые препятствуют двустороннему экономическому сотрудничеству – устранены", - отметил дипломат.

Фактически, Россия и Китай намерены удвоить товарооборот за пять лет: на планку в 100 миллиардов долларов страны вышли только в прошлом году.
По словам Чжан Ханьхуэя, наиболее перспективные направления развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества – это энергетика, торговля сельхозпродукцией, инновации и туризм.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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