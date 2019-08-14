На Урале начали проверку после выброса на предприятии УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о выбросе с появлением оранжево-черного дыма на предприятии "Производство сплавов цветных металлов" (ПСЦМ, входит в Уральскую горно-металлургическую компанию), сообщает в среду надзорное ведомство Свердловской области.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области возбудило административное расследование в отношении ПСЦМ из-за выброса. Ведомство намерено установить, насколько выброс был безопасен для здоровья людей. На предприятии РИА Новости сообщили, что аварийной ситуации на ПСЦМ не было. Появление рыжего дыма из трубы металлургического цеха связано с проведением запланированных работ по очистке технологического оборудования. Экологическая ситуация в норме, отметили на предприятии.

"Невьянская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о выбросе металлургическим предприятием едкого оранжево-черного дыма в поселке Верх-Нейвинский Невьянского района", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 13 августа филиал "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь" производил замену фильтровальных рукавов на рукавном фильтре.