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РИА Новости

На Урале начали проверку после выброса на предприятии УГМК

14:30 14.08.2019
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© Фото : Данил ЗокировОранжевый дым из трубы в поселке Верх-Нейвинский
Оранжевый дым из трубы в поселке Верх-Нейвинский
© Фото : Данил Зокиров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о выбросе с появлением оранжево-черного дыма на предприятии "Производство сплавов цветных металлов" (ПСЦМ, входит в Уральскую горно-металлургическую компанию), сообщает в среду надзорное ведомство Свердловской области.
Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области возбудило административное расследование в отношении ПСЦМ из-за выброса. Ведомство намерено установить, насколько выброс был безопасен для здоровья людей. На предприятии РИА Новости сообщили, что аварийной ситуации на ПСЦМ не было. Появление рыжего дыма из трубы металлургического цеха связано с проведением запланированных работ по очистке технологического оборудования. Экологическая ситуация в норме, отметили на предприятии.
"Невьянская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о выбросе металлургическим предприятием едкого оранжево-черного дыма в поселке Верх-Нейвинский Невьянского района", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, 13 августа филиал "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь" производил замену фильтровальных рукавов на рукавном фильтре.
Прокуратура намерена дать правовую оценку соблюдению правил и нормативов выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечает надзорное ведомство.
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