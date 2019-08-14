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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Религиовед объяснил, в каком случае тексты Библии проверяются на экстремизм

14:27 14.08.2019 (обновлено: 14:30 14.08.2019)
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© Fotolia / Magdalena KucovaБиблия
Библия
© Fotolia / Magdalena Kucova
Библия. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Библия по закону не проверяется на экстремизм, но использование ее текстов в экстремистских целях подлежит проверке, пояснил РИА Новости старший преподаватель философского факультета МГУ, религиовед Павел Костылев.
Ранее специалисты Вятского государственного университета заявили, что нашли признаки экстремизма в 29-м стихе 36-го псалма Давида, входящем в Ветхий Завет — древнейшую часть Библии. Текст 29-го стиха — "Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек".
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"Сама Библия по закону не проверяется на экстремизм, если только использование этого текста не имеет экстремистский контекст: то есть берется маленькая цитата и используется в качестве экстремистского призыва", - пояснил Костылев.
То есть, подчеркнул он, сама по себе цитата из Писания не подлежит экспертизе на наличие экстремизма, а вот "ее использование – подлежит проверке".
"А дальше возникает вопрос чисто теологический: в какой степени каждое слово Библии является Библией? Словарный запас у Библии-то большой, по сути, она одна из основ нашего языка", - заключил эксперт.
С 2015 года в России действует закон, запрещающий признавать содержание Библии, Корана, Танаха и Ганджура, а также цитат из них экстремистскими материалами. Законопроект внес президент России Владимир Путин.
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Религия и мировоззрениеВятский государственный университетРоссия
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