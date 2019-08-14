Религиовед объяснил, в каком случае тексты Библии проверяются на экстремизм

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Библия по закону не проверяется на экстремизм, но использование ее текстов в экстремистских целях подлежит проверке, пояснил РИА Новости старший преподаватель философского факультета МГУ, религиовед Павел Костылев.

Ранее специалисты Вятского государственного университета заявили, что нашли признаки экстремизма в 29-м стихе 36-го псалма Давида, входящем в Ветхий Завет — древнейшую часть Библии. Текст 29-го стиха — "Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек".

"Сама Библия по закону не проверяется на экстремизм, если только использование этого текста не имеет экстремистский контекст: то есть берется маленькая цитата и используется в качестве экстремистского призыва", - пояснил Костылев.

То есть, подчеркнул он, сама по себе цитата из Писания не подлежит экспертизе на наличие экстремизма, а вот "ее использование – подлежит проверке".

"А дальше возникает вопрос чисто теологический: в какой степени каждое слово Библии является Библией? Словарный запас у Библии-то большой, по сути, она одна из основ нашего языка", - заключил эксперт.