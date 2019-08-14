Задушившей сына жительнице Волгоградской области грозит до 20 лет тюрьмы

ВОЛГОГРАД, 14 авг - РИА Новости. Дело жительницы города Фролово Волгоградской области, обвиняемой в убийстве девятимесячного сына, передано в суд, ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает в среду Следственный комитет РФ.

По данным следствия, 1 марта 2018 года 26-летняя жительница Фролово вместе с девятимесячным сыном из родного города, где оставила старшую дочку с бабушкой, уехала в Волгоград. В областном центре, по информации ведомства, она сняла посуточно квартиру, а 4 марта задушила своего ребенка, после чего выбросила тело в мусорный бак и уехала в город Волжский к знакомой, которой она отдала вещи своего сына. При этом, как сообщает СК, девушка всем рассказывала, что ее ребенок упал в ванной и умер.

Против молодой женщины было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего", в ходе следствия, по информации ведомства, она заявляла, что не хотела иметь второго ребенка и его воспитывать, а решила избавиться от сына, потому что ее родители постоянно упрекали в отсутствии постоянной работы. Как отмечает СК, у женщины по результатам экспертизы выявлено расстройство личности.