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РИА Новости

Задушившей сына жительнице Волгоградской области грозит до 20 лет тюрьмы

14:26 14.08.2019
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© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
ВОЛГОГРАД, 14 авг - РИА Новости. Дело жительницы города Фролово Волгоградской области, обвиняемой в убийстве девятимесячного сына, передано в суд, ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает в среду Следственный комитет РФ.
По данным следствия, 1 марта 2018 года 26-летняя жительница Фролово вместе с девятимесячным сыном из родного города, где оставила старшую дочку с бабушкой, уехала в Волгоград. В областном центре, по информации ведомства, она сняла посуточно квартиру, а 4 марта задушила своего ребенка, после чего выбросила тело в мусорный бак и уехала в город Волжский к знакомой, которой она отдала вещи своего сына. При этом, как сообщает СК, девушка всем рассказывала, что ее ребенок упал в ванной и умер.
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Против молодой женщины было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего", в ходе следствия, по информации ведомства, она заявляла, что не хотела иметь второго ребенка и его воспитывать, а решила избавиться от сына, потому что ее родители постоянно упрекали в отсутствии постоянной работы. Как отмечает СК, у женщины по результатам экспертизы выявлено расстройство личности.
"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд", - говорится в сообщении СК.
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