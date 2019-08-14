Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T14:22Z
https://ria.ru/20190814/1557493245.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155619/79/1556197973_0:315:2925:1960_1036x0_80_0_0_04bbcfc45d6fe70f1c848593d29799b5.jpg
РИА Новости

Полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудницу тира в Анапе

14:22 14.08.2019
8470
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
СОЧИ, 14 авг – РИА Новости. Полиция задержала жителя Крымского района, который подозревается в том, что напал на сотрудницу тира в Анапе и разбил ей голову ружьем, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В понедельник в интернете появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором мужчина агрессивно себя ведёт по отношению к сотруднице тира и бросает в нее ружье. СМИ сообщали, что у девушки был рассечен лоб. Полиция организовала проверку и выяснила личность нападавшего. Также ведомство уточняет, что к ним обратилась и сама пострадавшая.
"Сотрудниками полиции Анапы задержан 39-летний житель Крымского района, подозреваемый в причинении телесных повреждений. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Наказание по статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
Также СМИ писали со слов девушки, что родственники мужчины угрожали ей, чтобы она забрала свое заявление. В полиции РИА Новости сообщили, что такой информацией пока не располагают.
Автомобиль скорой медицинской помощи
12 августа, 15:07РИА Новости
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
4904181
Обсудить 1
АнапаКраснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета
В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Кубани завели дело после ДТП, в котором погибли пять человек
На месте ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа 2019
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Полиция
Полиция проверяет информацию о жестоком убийстве кота в Новосибирске
Лента
новостей
Сотрудник МВД
В Красноярском крае три рецидивиста украли почти 28 тысяч метров кабеля
Наручники
В Приморье арестовали отчима, подозреваемого в избиении до смерти падчерицы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Минобороны перебросило бомбардировщики Ту-160 на Чукотку
Вид с воздуха на город Уфа
Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Перми задержали перерезавшего веревку промышленным альпинистам пенсионера
Максим Гареев
Знакомая подозреваемого в убийстве блогерши заявила о других его жертвах
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма в Бахчисарайском районе полуострова
Постпред Британии в ООН заявила об "ужасном" положении украинцев в Крыму
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
Лента новостейМолния