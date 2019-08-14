Полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудницу тира в Анапе

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе

СОЧИ, 14 авг – РИА Новости. Полиция задержала жителя Крымского района, который подозревается в том, что напал на сотрудницу тира в Анапе и разбил ей голову ружьем, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В понедельник в интернете появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором мужчина агрессивно себя ведёт по отношению к сотруднице тира и бросает в нее ружье. СМИ сообщали, что у девушки был рассечен лоб. Полиция организовала проверку и выяснила личность нападавшего. Также ведомство уточняет, что к ним обратилась и сама пострадавшая.

"Сотрудниками полиции Анапы задержан 39-летний житель Крымского района, подозреваемый в причинении телесных повреждений. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному", - говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Наказание по статье предусматривает до двух лет лишения свободы.