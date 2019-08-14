Полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудницу тира в Анапе

СОЧИ, 14 авг – РИА Новости. Полиция задержала жителя Крымского района, который подозревается в том, что напал на сотрудницу тира в Анапе и разбил ей голову ружьем, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В понедельник в интернете появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором мужчина агрессивно себя ведёт по отношению к сотруднице тира и бросает в нее ружье. СМИ сообщали, что у девушки был рассечен лоб. Полиция организовала проверку и выяснила личность нападавшего. Также ведомство уточняет, что к ним обратилась и сама пострадавшая.
"Сотрудниками полиции Анапы задержан 39-летний житель Крымского района, подозреваемый в причинении телесных повреждений. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Наказание по статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
Также СМИ писали со слов девушки, что родственники мужчины угрожали ей, чтобы она забрала свое заявление. В полиции РИА Новости сообщили, что такой информацией пока не располагают.
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