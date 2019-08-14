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РИА Новости

В Госдуме ответили на слова об "ущемлении прав" украинцев в Крыму

14:21 14.08.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT прокомментировал заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что жители Крыма с украинским гражданством находятся в "ужасном" положении и якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Парламентарий отнес это высказывание к "различным инсинуациям", вызванным деструктивным отношением к России.
"Вбрасываются постоянные фейковые новости, которые будоражат западные СМИ".
Виктор Водолацкий
Он также отметил, что крымские власти приглашают в республику президента Украины и представителей международных организаций.
"Не только руководство Крыма, но и сами жители приглашают и Зеленского, и депутатов Верховной рады, и представителей ОБСЕ и ООН для того, чтобы они приехали на территорию Республики Крым и города Севастополя и убедились — и побеседовали с теми людьми, которые имеют российское гражданство, украинское гражданство", — сказал Водолацкий.
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На полуострове используют русский, украинский и крымско-татарский языки, и каждый человек имеет доступ ко всем социальным услугам, заключил депутат.
Ранее Пирс в ходе заседания Совета Безопасности по проблеме международного гуманитарного права заявила, что жителям Крыма с украинскими паспортами якобы "отказано в доступе к базовым услугам, так как они не изменили свое гражданство".
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Карен ПирсГосдума РФСовет Безопасности ООНКрымРоссияУкраинаВ мире
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