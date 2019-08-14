В Госдуме ответили на слова об "ущемлении прав" украинцев в Крыму

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT прокомментировал заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что жители Крыма с украинским гражданством находятся в "ужасном" положении и якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.

Парламентарий отнес это высказывание к "различным инсинуациям", вызванным деструктивным отношением к России.

"Вбрасываются постоянные фейковые новости, которые будоражат западные СМИ". Виктор Водолацкий

Он также отметил, что крымские власти приглашают в республику президента Украины и представителей международных организаций.

"Не только руководство Крыма, но и сами жители приглашают и Зеленского, и депутатов Верховной рады, и представителей ОБСЕ и ООН для того, чтобы они приехали на территорию Республики Крым и города Севастополя и убедились — и побеседовали с теми людьми, которые имеют российское гражданство, украинское гражданство", — сказал Водолацкий.

На полуострове используют русский, украинский и крымско-татарский языки, и каждый человек имеет доступ ко всем социальным услугам, заключил депутат.