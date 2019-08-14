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РИА Новости

Украинец установил "рекорд" страны по количеству судимостей

14:20 14.08.2019
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Житель Одесской области, отсидевший две трети жизни в тюрьме, установил "рекорд" по количеству полученных приговоров, сообщает портал "Судебная власть".
"Житель села Мироны Балтского района Одесской области за последние 46 лет был осужден 21 раз. Каждым из приговоров ему была назначена реальная мера наказания, и 2/3 части своей жизни он отсидел в тюрьме", - говорится в сообщении.
Как отмечается, последний приговор вынес Балтский районный суд Одесской области 9 августа 2019 года, признав его виновным в краже денег из автомобиля и в ношении незаконного огнестрельного оружия, а именно обреза охотничьего ружья, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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