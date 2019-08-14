Ракеты США в Южной Корее спровоцируют гонку вооружений, заявили в КНДР

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Размещение американских ракет средней дальности класса "земля-земля" в Южной Корее обострит ситуацию в регионе и приведет к холодной войне и гонке вооружений, говорится в редакционной статье государственного Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Пентагон распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.

"Мало того, что системы THAAD, которые по-хорошему нужно убрать, наоборот, остаются, в Южной Корее собираются развернуть новое наступательное вооружение. Это не может не быть опрометчивым безрассудством, которое вызовет новую холодную войну и гонку вооружений на Дальнем Востоке и обострит ситуацию в регионе", - говорится в материале.

Агентство отмечает, что уже размещенные на юге полуострова американские системы ПРО THAAD не служат безопасности Южной Кореи, а призваны сдерживать крупные страны в Восточной Азии и обеспечивать доминирование США.

При размещении новых ракет Южная Корея станет "базой-аванпостом для ядерного удара США в агрессии против Кореи и Азии", что неминуемо сделает ее "целью прямого удара региональных держав, которые не намерены допускать американского военного господства", подчеркивается в статье.

"Встанет ли (Сеул) на путь саморазрушения, сам становясь живым щитом, или своими руками вынесет очаг катастрофы, которая принесет им бедствия?" - задается вопросом автор статьи.