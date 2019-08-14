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РИА Новости

Ракеты США в Южной Корее спровоцируют гонку вооружений, заявили в КНДР

14:19 14.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание железнодорожного вокзала Пхеньяна
Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Размещение американских ракет средней дальности класса "земля-земля" в Южной Корее обострит ситуацию в регионе и приведет к холодной войне и гонке вооружений, говорится в редакционной статье государственного Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Пентагон распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.
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"Мало того, что системы THAAD, которые по-хорошему нужно убрать, наоборот, остаются, в Южной Корее собираются развернуть новое наступательное вооружение. Это не может не быть опрометчивым безрассудством, которое вызовет новую холодную войну и гонку вооружений на Дальнем Востоке и обострит ситуацию в регионе", - говорится в материале.
Агентство отмечает, что уже размещенные на юге полуострова американские системы ПРО THAAD не служат безопасности Южной Кореи, а призваны сдерживать крупные страны в Восточной Азии и обеспечивать доминирование США.
При размещении новых ракет Южная Корея станет "базой-аванпостом для ядерного удара США в агрессии против Кореи и Азии", что неминуемо сделает ее "целью прямого удара региональных держав, которые не намерены допускать американского военного господства", подчеркивается в статье.
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"Встанет ли (Сеул) на путь саморазрушения, сам становясь живым щитом, или своими руками вынесет очаг катастрофы, которая принесет им бедствия?" - задается вопросом автор статьи.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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