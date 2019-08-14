К началу учебного года проверили более 1,1 тысячи подмосковных школ

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 1,1 тысячи школ Подмосковья проверили на предмет безопасности и соответствие пожарным и санитарным нормам, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

"На сегодня эксперты уже проверили свыше 1,1 тысячи школ на соответствие пожарным и санитарным нормам, проверили уровень безопасности, а также уделили внимание зонам приготовления и приема пищи. К концу августа все средние образовательные учреждения региона будут готовы открыть свои двери учащимся", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования Московской области Ольга Забралова.