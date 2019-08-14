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РИА Новости

К началу учебного года проверили более 1,1 тысячи подмосковных школ

14:19 14.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 1,1 тысячи школ Подмосковья проверили на предмет безопасности и соответствие пожарным и санитарным нормам, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
"На сегодня эксперты уже проверили свыше 1,1 тысячи школ на соответствие пожарным и санитарным нормам, проверили уровень безопасности, а также уделили внимание зонам приготовления и приема пищи. К концу августа все средние образовательные учреждения региона будут готовы открыть свои двери учащимся", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования Московской области Ольга Забралова.
В ведомстве добавили, что торжественная линейка пройдет во всех образовательных учреждениях 2 сентября. Всего, по данным министерства, в этом году будут учиться свыше 893 тысяч школьников.
Студенты на занятиях. Архивное фото
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Ольга ЗабраловаМосковская областьОбразование - ОбществоОбщество
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