Sputnik расширяет новостной обмен с региональными СМИ Китая

ХАРБИН, 14 авг – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о сотрудничестве с интернет-порталом "Дунбэйван" (DBW) – ведущим СМИ северного Китая.

Церемония подписания прошла в Харбине в рамках 12-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области средств массовой информации Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в присутствии заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина. Sputnik на церемонии представлял руководитель хаба в КНР Андрей Каспарсон. По условиям соглашения Sputnik и DBW будут наращивать обмен новостным контентом на китайском и английском языках, что позволит аудитории двух стран оставаться в курсе текущих событий как общестранового, так и регионального масштаба.

"С учетом того, что 2018-2019 годы – это перекрестные годы регионального сотрудничества между Россией и Китаем, мы видим, что одним из перспективных направлений взаимодействия в медиасфере должно стать развитие партнерских отношений с региональными средствами массовой информации. Но своеобразие нашего взаимодействия заключается в том, что в рамках данных годов подписываются не только прямые соглашения между региональными российскими и китайскими СМИ, но и соглашения между российскими федеральными средствами массовой информации, такими как Sputnik, и региональными китайскими телекомпаниями и информационными агентствами. И мы считаем, что это очень хорошее и правильное направление, особенно с учетом того, что зачастую аудитория регионального китайского средства массовой информации превосходит аудиторию многих российских федеральных СМИ", – отметил, комментируя подписание меморандума, Алексей Волин.

"Сотрудничество традиционно остается определяющим фактором совместной работы России и Китая в сфере СМИ. Соглашение Sputnik с крупнейшим информационным порталом северо-восточного Китая "Дунбэйван" - конкретный результат работы подкомиссии по сотрудничеству в области средств массовой информации, который рассчитан на качественное углубление взаимодействия с региональными СМИ Китая. Sputnik поддерживает и будет принимать активное участие в реализации решений 12-й подкомиссии по укреплению партнерства России и Китая в области новых медиа и конкретного профессионального диалога СМИ двух стран", – добавил Андрей Каспарсон.

"В июне 2019 года президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин отметили, что российско-китайские отношения в новую эпоху вышли на беспрецедентно высокий всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества, – подчеркнул, в свою очередь, главный редактор DBW Чэнь Баолин. – Мы рады укрепить сотрудничество со Sputnik, обе стороны будут в полной мере способствовать интеграции ресурсов средств массовой информации, а также наглядно демонстрировать новые формы российско-китайской региональной кооперации, описывая многовекторное, глубокое взаимовыгодное сотрудничество двух стран во всех сферах. Тем самым стороны будут способствовать большему участию людей, предприятий и регионов в совместных проектах, вместе прикладывать усилия, чтобы освещать российско-китайские сюжеты и стремиться к общему выигрышу".

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