Лавров и глава МИД Пакистана обсудили ситуацию с Кашмиром

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Пакистана обсудили ситуацию в Южной Азии на фоне обострения между Пакистаном и Индией после решения Нью-Дели по Кашмиру, сообщили в МИД РФ.

Телефонный разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация в Южной Азии на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией после принятого Нью-Дели решения об изменении правового статуса штата Джамму и Кашмир. С российской стороны подчеркнута необходимость деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами. Этой последовательной позиции придерживаются и представители России в ООН", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.