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РИА Новости

Лавров и глава МИД Пакистана обсудили ситуацию с Кашмиром

14:12 14.08.2019 (обновлено: 14:14 14.08.2019)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Пакистана обсудили ситуацию в Южной Азии на фоне обострения между Пакистаном и Индией после решения Нью-Дели по Кашмиру, сообщили в МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.
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"В ходе беседы обсуждалась ситуация в Южной Азии на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией после принятого Нью-Дели решения об изменении правового статуса штата Джамму и Кашмир. С российской стороны подчеркнута необходимость деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами. Этой последовательной позиции придерживаются и представители России в ООН", - говорится в сообщении на сайте МИД России.
Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
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Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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