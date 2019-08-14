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РИА Новости

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста экс-министра Абызова

14:08 14.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 22 июля 2019
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 22 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: решение Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Наталья Никишина.
Басманный суд столицы в июле продлил меру пресечения всем фигурантам дела на 3 месяца, до 25 октября.
Абызов общался с судом при помощи видеоконференцсвязи из СИЗО. "За четыре месяца следствия мне так и не разъяснили суть предъявляемых обвинений. Следствие не проводит со мной никаких следственных действий. Все экспертизы либо оформлены, либо находятся в стадии производства, у меня нет возможности повлиять на ход справедливого расследования дела. Я также не собираюсь скрываться. Прошу суд удовлетворить апелляционные жалобы моих адвокатов и изменить мне меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказал он.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019
5 августа, 13:21РИА Новости
Мосгорсуд отказался снять арест со счетов Абызова на 437 миллионов рублей
Прокурор и следователь настаивали на том, что решение суда первой инстанции следует оставить без изменений.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.
Ему и другим фигурантам - бывшему гендиректору бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову, директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и бывшему гендиректору "Региональных электрических сетей" Сергею Ильичеву - предъявлены обвинения по статьям "создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".
Как неоднократно в суде заявлял экс-министр, в рамках этого дела наложен арест на различные активы физических лиц и компаний, в том числе связанных с ним самим, более чем на 20 миллиардов рублей. Такое поведение следствия он расценивает как давление.
Абызов в мае 2012 года был назначен министром РФ, ответственным за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства. Через шесть лет он покинул пост министра в связи с упразднением должности.
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
23 июля, 18:44РИА Новости
Экс-министр Абызов пожаловался на давление со стороны следствия
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Дело экс-министра АбызоваОткрытое правительствоСледственный комитет РФМосковский городской судМихаил АбызовМоскваРоссияПроисшествия
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