Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста экс-министра Абызова

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 22 июля 2019

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Наталья Никишина.

Басманный суд столицы в июле продлил меру пресечения всем фигурантам дела на 3 месяца, до 25 октября.

Абызов общался с судом при помощи видеоконференцсвязи из СИЗО. "За четыре месяца следствия мне так и не разъяснили суть предъявляемых обвинений. Следствие не проводит со мной никаких следственных действий. Все экспертизы либо оформлены, либо находятся в стадии производства, у меня нет возможности повлиять на ход справедливого расследования дела. Я также не собираюсь скрываться. Прошу суд удовлетворить апелляционные жалобы моих адвокатов и изменить мне меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказал он.

Прокурор и следователь настаивали на том, что решение суда первой инстанции следует оставить без изменений.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.

Ему и другим фигурантам - бывшему гендиректору бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову, директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и бывшему гендиректору "Региональных электрических сетей" Сергею Ильичеву - предъявлены обвинения по статьям "создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".

Как неоднократно в суде заявлял экс-министр, в рамках этого дела наложен арест на различные активы физических лиц и компаний, в том числе связанных с ним самим, более чем на 20 миллиардов рублей. Такое поведение следствия он расценивает как давление.