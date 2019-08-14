На Украине реорганизовали неканоническую автокефальную православную церковь

"В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении существования религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно: путем присоединения к религиозной организации" Киевская митрополия Украинской православной церкви ("новой церкви" Украины - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с принятым решением все доверенности, выданные на представительство Украинской православной церкви до 29 января 2019 года, отклонены.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.