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РИА Новости

Знакомая подозреваемого в убийстве блогерши заявила о других его жертвах

14:05 14.08.2019 (обновлено: 15:35 14.08.2019)
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© аккаунт Максима Гареева в Facebook Максим Гареев
Максим Гареев
© аккаунт Максима Гареева в Facebook
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Подозреваемый в расправе над девушкой-блогером Максим Гареев ранее мог убить еще двух человек. Об этом заявила его знакомая Гюльжан Сулейманова в эфире программы "На самом деле" на Первом канале.
По ее словам, Гареев лично рассказывал ей о жертвах, одной из которых было всего 16 лет. Сулейманова добавила, что вначале она не восприняла эти слова всерьез, поэтому и решилась рассказать об этом, только когда его арестовали.
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В июле в съемной квартире на улице Пырьева в Москве обнаружили чемодан, в котором спрятали тело убитой молодой женщины. Погибшая училась в столичном медвузе и вела блог об учебе и путешествиях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек.
Позднее пресс-служба столичного ГСУ СК сообщила об аресте Максима Гареева, обвиняемого в убийстве девушки. На допросе он признался, "что нанес девушке удары ножом в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений".
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