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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам

14:03 14.08.2019 (обновлено: 14:30 14.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев . Архивное фото
БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам - о модернизации ТЭЦ и приобретении его офиса, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Сергей Слесарев.
"Военная прокуратура предъявила уведомления о подозрении еще по двум делам - по модернизации ТЭЦ, по зданиям Форума", - заявил Слесарев. По словам адвоката, подписывать уведомления Атамбаев не стал.
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В основу обвинений военной прокуратуры легли выводы депутатской комиссии, озвученные в ходе рассмотрения в парламенте вопроса о лишении экс-президента неприкосновенности.
Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии произошла в январе 2018 года во время аномальных морозов. После аварии в Киргизии разразился скандал по поводу модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита и обошлась в 386 миллионов долларов. По обвинению в коррупции при заключении контракта по ТЭЦ были взяты под стражу ряд высокопоставленных чиновников, в том числе экс-премьеры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев.
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Форум - это два многоэтажных здания в центре Бишкека, где располагается штаб Атамбаева. Они были ранее опечатаны решением суда, как и другие 120 объектов собственности экс-президента. По версии следствия, при приобретении этих зданий экс-президент совершил ряд нарушений закона.
Во вторник представитель Генпрокуратуры сообщил, что Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. По версии спецслужб, бывший глава государства готовил госпереворот.
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияПроисшествия
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