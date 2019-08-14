БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам - о модернизации ТЭЦ и приобретении его офиса, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Сергей Слесарев.

"Военная прокуратура предъявила уведомления о подозрении еще по двум делам - по модернизации ТЭЦ, по зданиям Форума", - заявил Слесарев. По словам адвоката, подписывать уведомления Атамбаев не стал.

В основу обвинений военной прокуратуры легли выводы депутатской комиссии, озвученные в ходе рассмотрения в парламенте вопроса о лишении экс-президента неприкосновенности.

Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии произошла в январе 2018 года во время аномальных морозов. После аварии в Киргизии разразился скандал по поводу модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита и обошлась в 386 миллионов долларов. По обвинению в коррупции при заключении контракта по ТЭЦ были взяты под стражу ряд высокопоставленных чиновников, в том числе экс-премьеры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев.

Форум - это два многоэтажных здания в центре Бишкека, где располагается штаб Атамбаева. Они были ранее опечатаны решением суда, как и другие 120 объектов собственности экс-президента. По версии следствия, при приобретении этих зданий экс-президент совершил ряд нарушений закона.

Во вторник представитель Генпрокуратуры сообщил, что Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. По версии спецслужб, бывший глава государства готовил госпереворот.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.