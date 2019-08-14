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РИА Новости

В ЕР выступили против инициативы о запрете эксплуатации старых автомобилей

14:01 14.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники Второго всероссийского фестиваля Жигулей "Жи-Фест"
Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Единая Россия" выступает категорически против инициативы о запрете эксплуатации старых автомобилей, заявил координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. В министерствах РИА Новости подтвердили получение предложений.
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"В "Единой России" категорически не поддерживают данную инициативу", - цитирует пресс-служба ЕР слова Афонского.
Координатор партпроекта ЕР добавил, что, если автовладелец соблюдает правила техосмотра, регулярно делает положенные проверки, состояние его машины будет хорошим "и через 10, и через 20 лет". В России 20,9 миллионов автомобилей старше 15 лет и еще 10 миллионов старше десяти лет, и данная инициатива не учитывает интересов их владельцев, подчеркнул Афонский.
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Госдума РФЕдиная РоссияМинистерство промышленности и торговли РФМоскваРоссияОбщество
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