В ЕР выступили против инициативы о запрете эксплуатации старых автомобилей

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Единая Россия" выступает категорически против инициативы о запрете эксплуатации старых автомобилей, заявил координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. В министерствах РИА Новости подтвердили получение предложений.
"В "Единой России" категорически не поддерживают данную инициативу", - цитирует пресс-служба ЕР слова Афонского.
Координатор партпроекта ЕР добавил, что, если автовладелец соблюдает правила техосмотра, регулярно делает положенные проверки, состояние его машины будет хорошим "и через 10, и через 20 лет". В России 20,9 миллионов автомобилей старше 15 лет и еще 10 миллионов старше десяти лет, и данная инициатива не учитывает интересов их владельцев, подчеркнул Афонский.