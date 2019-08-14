В ЕР выступили против инициативы о запрете эксплуатации старых автомобилей

Координатор партпроекта ЕР добавил, что, если автовладелец соблюдает правила техосмотра, регулярно делает положенные проверки, состояние его машины будет хорошим "и через 10, и через 20 лет". В России 20,9 миллионов автомобилей старше 15 лет и еще 10 миллионов старше десяти лет, и данная инициатива не учитывает интересов их владельцев, подчеркнул Афонский.