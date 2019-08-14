Третьяковская галерея открыла обновленные залы на Крымском валу

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея завершила первый этап работы над новой экспозицией искусства ХХ века, открыв для публики залы на Крымском валу с работами русских художников первой трети прошлого столетия, сообщили в пресс-службе учреждения.

"В обновленной экспозиции к уже знакомым монографическим залам Василия Кандинского, Ильи Машкова, Петра Кончаловского добавились залы Владимира Татлина, Александра Дейнеки, а также Павла Филонова и его школы, Казимира Малевича и его учеников. У публики впервые появилась возможность увидеть два "Черных квадрата" Малевича одновременно - в новой экспозиции первый вариант знаменитой работы "Черный супрематический квадрат" 1915 года демонстрируется вместе с более поздней версией 1929 года", - говорится в сообщении.

В музее отметили, что одним из центров новой экспозиции стал открывшийся зал, посвященный уникальной коллекции русского авангарда Георгия Костаки, который большую часть своего собрания передал Третьяковской галерее в 1977 году.