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РИА Новости
Культура

Третьяковская галерея открыла обновленные залы на Крымском валу

14:01 14.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОтдых горожан в парках Москвы
Отдых горожан в парках Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея завершила первый этап работы над новой экспозицией искусства ХХ века, открыв для публики залы на Крымском валу с работами русских художников первой трети прошлого столетия, сообщили в пресс-службе учреждения.
"В обновленной экспозиции к уже знакомым монографическим залам Василия Кандинского, Ильи Машкова, Петра Кончаловского добавились залы Владимира Татлина, Александра Дейнеки, а также Павла Филонова и его школы, Казимира Малевича и его учеников. У публики впервые появилась возможность увидеть два "Черных квадрата" Малевича одновременно - в новой экспозиции первый вариант знаменитой работы "Черный супрематический квадрат" 1915 года демонстрируется вместе с более поздней версией 1929 года", - говорится в сообщении.
Государственная Третьяковская галерея
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В музее отметили, что одним из центров новой экспозиции стал открывшийся зал, посвященный уникальной коллекции русского авангарда Георгия Костаки, который большую часть своего собрания передал Третьяковской галерее в 1977 году.
"В экспозицию произведений Марка Шагала добавлена графика, ранние живописные работы, впервые выставляются иллюстрации к поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души". В зале №3 представлены художественные работы 1910-х годов, из которых в дальнейшем вырос знаменитый русский авангард. Среди них произведения Давида Бурлюка, Иосифа Школьника, Николая Кульбина, Александра Шевченко, Роберта Фалька, Нико Пиросмани", - добавили в музее.
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КультураНовая Третьяковская галереяАлександр ШевченкоКазимир МалевичПетр КончаловскийМоскваТретьяковская галерея
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