Совет директоров "Интер РАО" рассмотрит новую стратегию в мае 2020 года

ГОРНО-АЛТАЙСК, 14 авг - РИА Новости. Совет директоров "Интер РАО" рассмотрит проект новой стратегии развития компании в мае 2020 года, в рамках новой стратегии также будет разрабатываться и мотивационная программа для менеджмента, сообщил журналистам руководитель блока стратегии и инвестиций компании Алексей Маслов.
"В соответствии с графиком действия нашего совета директоров мы планировали рассмотрение актуализированной стратегии в мае 2020 года, при этом в четвёртом квартале проект документа будет рассмотрен правлением и комитетами при совете директоров", - сказал Маслов.
Что касается мотивационной программы, по словам Маслова, она будет обсуждаться в контексте новой стратегии, будут предлагаться определенные подходы, которые в настоящий момент формируются.
"Какие-то элементы опционный программы, возможно, найдут отражение в долгосрочной программе мотивации, которая будет обсуждаться в конце этого года и начале следующего", - добавил он.
В июне компания сообщала, что "Интер РАО" готовит новую мотивационную программу для топ-менеджмента, включая выплату вознаграждений или их части акциями. В мае Маслов говорил, что "Интер РАО", как ожидается, представит новую стратегию развития в первом полугодии 2020 года. Действующая среднесрочная стратегия "Интер РАО" была принята в 2014 году и действует до 2020 года с перспективой до 2025 года.