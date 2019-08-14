Совет директоров "Интер РАО" рассмотрит новую стратегию в мае 2020 года

ГОРНО-АЛТАЙСК, 14 авг - РИА Новости. Совет директоров "Интер РАО" рассмотрит проект новой стратегии развития компании в мае 2020 года, в рамках новой стратегии также будет разрабатываться и мотивационная программа для менеджмента, сообщил журналистам руководитель блока стратегии и инвестиций компании Алексей Маслов.

"В соответствии с графиком действия нашего совета директоров мы планировали рассмотрение актуализированной стратегии в мае 2020 года, при этом в четвёртом квартале проект документа будет рассмотрен правлением и комитетами при совете директоров", - сказал Маслов.

Что касается мотивационной программы, по словам Маслова, она будет обсуждаться в контексте новой стратегии, будут предлагаться определенные подходы, которые в настоящий момент формируются.

"Какие-то элементы опционный программы, возможно, найдут отражение в долгосрочной программе мотивации, которая будет обсуждаться в конце этого года и начале следующего", - добавил он.