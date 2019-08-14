В Кремле рассказали, как выбирают врио губернаторов для регионов России

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при выборе кандидатов на должность врио губернатора того или иного региона РФ ориентируется в первую очередь на его послужной список и профессиональные качества, а не партийность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во время общения со СМИ один из журналистов поинтересовался у Пескова, учитывался ли вопрос принадлежности Александра Беглова какой-либо партии при его назначении на пост врио губернатора Санкт-Петербурга.

"В первую очередь всегда президент ориентируется на жизненный и служебный опыт, послужной список кандидатов, и на личные качества, конечно, на профессиональные качества", - сказал Песков.

Он отметил, что вопрос партийности не стоит на первом месте. "По крайней мере в первую очередь - нет. Это, безусловно, фактор, но в первую очередь, еще раз повторяю, идет ориентирование на профессиональные качества", - добавил пресс-секретарь президента.