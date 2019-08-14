Итальянец Пармитано стал первым в мире космическим диджеем

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано стал первым в мире космическим диджеем, с борта МКС выступив на фестивале World Club Dome, запись выступления доступна в профиле мероприятия в Facebook.

Перед итальянским астронавтом на фестивале выступал немецкий диджей Le Shuuk - именно он обучал Пармитано азам электронной музыки до полета на орбиту. Немец анонсировал первое в мире выступление диджея с орбиты, после чего на расположенном на сцене экране началась трансляция с МКС.

Пармитано сначала рассказал, что когда около десяти лет назад проходил отбор в европейский отряд космонавтов, в ходе психологического теста его спросили, что бы он сделал, если бы у него была возможность изменить только одну вещь на Земле. Будущий астронавт ответил, что хотел бы для землян универсального языка, на котором говорили бы все. Позднее итальянец решил, что, возможно, ошибался.

"У нас есть два языка, которые действительно понятны всем и способны объединить людей. Первый из них – это математика, язык ученых ... Второй язык, который все знают, все понимают, и никто об этом не спорит – это музыка. Музыка – это восхитительный "уравнитель". Все слушают и радуются музыке. Даже если музыка разная, все понимают музыку и понимают, что музыка объединяет", - добавил итальянец.

Затем он взял в руки планшет с установленной на нем специальной программой и начал свой сет. Находящийся в невесомости астронавт периодически прикреплялся ногами к специальным поручням на "стене" модуля Columbus и как бы парил в горизонтальном положении. При этом он предлагал слушателям посмотреть, смогут ли они "сделать как я, боком".

На представленном видео кадры практически неподвижно висящего Пармитано перемежаются со съемкой энергично танцующей толпы. В какой-то момент астронавт повис вниз головой и призвал посетителей мероприятия хлопать в ладоши. Он периодически отпускал свой планшет, чтобы устройство вращалось в невесомости в разных направлениях.

Сет Пармитано прервался, когда ему позвонили с Земли, чтобы сообщить, что до конца выступления остается одна минута. Это время астронавт использовал для того, чтобы поблагодарить слушателей за "страсть и внимание", а также рассказать о том, что точно так же, как музыка является универсальным языком, так и космос является, на его взгляд, общей мечтой человечества.

World Club Dome - проходящий на Ибице фестиваль электронной музыки. Европейское космическое агентство сотрудничает с организаторами фестиваля с 2018 года.