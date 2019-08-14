"Интер РАО" сохраняет прогноз по капитальным расходам на 2019 год

ГОРНО-АЛТАЙСК, 14 авг - РИА Новости. "Интер РАО" в 2019 году сохраняет прогноз по капзатратам на уровне порядка 25 миллиардов рублей, заявил член правления компании Евгений Мирошниченко в ходе телефонной конференции.

Капитальные расходы компании в 2018 году составили 25,8 миллиарда рублей, снизившись на 18,2% в годовом выражении. В мае Мирошниченко говорил, что "Интер РАО" прогнозирует капитальные затраты в 2019 году на уровне 25 миллиардов рублей. Тогда уточнялось, что названные цифры не учитывают предполагаемые затраты в рамках реализации проектов модернизации ТЭС.