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РИА Новости
Теплоснабжение

"Интер РАО" сохраняет прогноз по капитальным расходам на 2019 год

13:55 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 14 авг - РИА Новости. "Интер РАО" в 2019 году сохраняет прогноз по капзатратам на уровне порядка 25 миллиардов рублей, заявил член правления компании Евгений Мирошниченко в ходе телефонной конференции.
"По инвестициям, ожидаем на 2019 год порядка 25 миллиардов рублей", - сказали Мирошниченко.
Капитальные расходы компании в 2018 году составили 25,8 миллиарда рублей, снизившись на 18,2% в годовом выражении. В мае Мирошниченко говорил, что "Интер РАО" прогнозирует капитальные затраты в 2019 году на уровне 25 миллиардов рублей. Тогда уточнялось, что названные цифры не учитывают предполагаемые затраты в рамках реализации проектов модернизации ТЭС.
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