В Омской области увеличилось число участников операции по поиску ребенка

КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Количество участников операции по поиску трехлетнего мальчика в Омской области увеличивается, радиус поисков расширен, сообщает региональное управление МВД.
Ранее сообщалось, что мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту безвестного исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. По данным на утро, в поисках участвовали 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии. Поиски не прекращались и ночью.
"Периметр поиска... и количество участвующих в нем граждан увеличивается… Всего в поисках малыша участвуют около 600 человек. Увеличивается площадь обследования лесного массива. Также на территории работают кинологи со служебно-разыскными собаками, конники из числа местных жителей и волонтеров, привлечены вертолет с тепловизором, два частных самолета", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в поисках участвуют около 200 полицейских, 60 росгвардейцев и представители других силовых структур. Поиски осложняются заболоченностью и густым лесным массивом.