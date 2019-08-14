В Омской области увеличилось число участников операции по поиску ребенка

"Периметр поиска... и количество участвующих в нем граждан увеличивается… Всего в поисках малыша участвуют около 600 человек. Увеличивается площадь обследования лесного массива. Также на территории работают кинологи со служебно-разыскными собаками, конники из числа местных жителей и волонтеров, привлечены вертолет с тепловизором, два частных самолета", - говорится в сообщении.