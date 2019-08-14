Идрис Эльба сказал, что хочет вернуться к роли Хеймдалля в фильмах Marvel

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Идрис Эльба, сыгравший Хеймдалля в картинах "Тор", "Тор 2: Царство тьмы", "Тор: Рагнарек", "Мстители: Эра Альтрона", рассказал, что хочет вернуться к этой роли, Идрис Эльба, сыгравший Хеймдалля в картинах "Тор", "Тор 2: Царство тьмы", "Тор: Рагнарек", "Мстители: Эра Альтрона", рассказал, что хочет вернуться к этой роли, сообщает Screen Rant.

Хеймдалль не смог пережить щелчок пальцев Таноса в "Мстителях: Война бесконечности", так же как Локи (Том Хиддлстон), Гамора (Зои Салдана) и Вижн (Пол Беттани ). Но остальные супергерои, кроме персонажа Эльбы, возродились в других фильмах киновселенной. Актер выразил надежду, что он еще сыграет всевидящего и всеслышащего асгардца.

"Хеймдалль – из семьи богов, возможно, он все-таки остался жив. Это персонаж из скандинавской мифологии. Уверен, что найдется интересный способ его возродить", - сказал он на пресс-конференции по поводу проекта "Форсаж: Хоббс и Шоу".