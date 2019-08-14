Организатор опроверг сообщение о нелегальной перевозке детей в Челябинск

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дети, которых везли из Крыма в Челябинск в не приспособленном для этого автобусе, ехали на сиденьях, а фотографии, где они лежат на полу, постановочные и сделаны во время остановки, заявил РИА Новости организатор детского отдыха Андрей Муравьев.

Микроавтобус Mercedes, нелегально перевозивший в Челябинск 18 детей, в субботу вечером был задержан под Саратовом: оказалось, что автобус по техническим характеристикам не предназначен для междугородних рейсов, также отсутствовали лицензия на перевозку и документы для перевозки групп детей. Проверку начали челябинская прокуратура и саратовское СУСК, которое сообщило, что, по предварительным данным, те подростки, кому не хватило места, сидели на полу.

"На остановке одна из родительниц положила на пол детей, попросила их сфотографироваться... Это немыслимо, чтобы дети лежали на полу во время движения автобуса", - сказал Муравьев, отметив, что на одной из попавших в интернет фотографий четко видно, что автобус с детьми на полу стоит.

По его словам, фотографии делала одна из входивших в сопровождающую группу матерей, у которой еще на пути в Крым возник конфликт с водителем.

Организатор признал, что не проверил документы перед перевозкой детей. "СМИ показывают какие-то ржавые маршрутки. Но одному автобусу три года, второму шесть. Mercedes Sprinter - достойный транспорт, мягкие сиденья. Были нарушения документальные. Ипэшник, который вез, не имел документов на перевозку. Моя вина в том, что на первой машине я все проверил - ГЛОНАСС, навигатор, все, а вторую машину я не посмотрел", - сказал собеседник агентства.

"Пятый год я занимаюсь этим. Это не туры. Это не лагерь, не санаторий. Это военно-полевые сборы, где дети посещают воинские части. Потом старшие подростки стажируются и проходят там военную службу. Эти сборы немного жестче, чем пионерский лагерь. Но это сразу было оговорено, что не будет лакшери отдыха. Все перед поездкой были оповещены об этом", - добавил он.