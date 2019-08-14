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РИА Новости

Организатор опроверг сообщение о нелегальной перевозке детей в Челябинск

13:48 14.08.2019 (обновлено: 14:10 14.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дети, которых везли из Крыма в Челябинск в не приспособленном для этого автобусе, ехали на сиденьях, а фотографии, где они лежат на полу, постановочные и сделаны во время остановки, заявил РИА Новости организатор детского отдыха Андрей Муравьев.
Микроавтобус Mercedes, нелегально перевозивший в Челябинск 18 детей, в субботу вечером был задержан под Саратовом: оказалось, что автобус по техническим характеристикам не предназначен для междугородних рейсов, также отсутствовали лицензия на перевозку и документы для перевозки групп детей. Проверку начали челябинская прокуратура и саратовское СУСК, которое сообщило, что, по предварительным данным, те подростки, кому не хватило места, сидели на полу.
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"На остановке одна из родительниц положила на пол детей, попросила их сфотографироваться... Это немыслимо, чтобы дети лежали на полу во время движения автобуса", - сказал Муравьев, отметив, что на одной из попавших в интернет фотографий четко видно, что автобус с детьми на полу стоит.
По его словам, фотографии делала одна из входивших в сопровождающую группу матерей, у которой еще на пути в Крым возник конфликт с водителем.
Организатор признал, что не проверил документы перед перевозкой детей. "СМИ показывают какие-то ржавые маршрутки. Но одному автобусу три года, второму шесть. Mercedes Sprinter - достойный транспорт, мягкие сиденья. Были нарушения документальные. Ипэшник, который вез, не имел документов на перевозку. Моя вина в том, что на первой машине я все проверил - ГЛОНАСС, навигатор, все, а вторую машину я не посмотрел", - сказал собеседник агентства.
"Пятый год я занимаюсь этим. Это не туры. Это не лагерь, не санаторий. Это военно-полевые сборы, где дети посещают воинские части. Потом старшие подростки стажируются и проходят там военную службу. Эти сборы немного жестче, чем пионерский лагерь. Но это сразу было оговорено, что не будет лакшери отдыха. Все перед поездкой были оповещены об этом", - добавил он.
По словам Муравьева, сейчас группа детей из 38 человек следует в комфортабельном автобусе мимо Самары. Следующая ночевка будет в городе Аша Челябинской области. Дети вернутся домой 15 августа.
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