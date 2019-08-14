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РИА Новости

Памфилова попросила подготовить предложения по механизму сбора подписей

13:48 14.08.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова попросила региональные избирательные комиссии подготовить предложения по усовершенствованию механизма сбора подписей в поддержку кандидатов.
Ранее Памфилова неоднократно отмечала, что эта система устарела и требует модернизации. Она обещала, что предложения по изменению механизма сбора подписей будут проработаны после завершения текущей избирательной кампании.
Глава ЦИК Элла Памфилова
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"Поскольку с этой ситуацией, которая возникла в Москве, выпукло образовалась проблема, что система сбора и проверки подписей довольно устарела, не отвечает современным требованиям, будьте добры, тоже со своей стороны посмотрите, мы ждем от вас каких-то предложений. И к другим коллегам обращаюсь из других регионов: давайте начнем эту работу, несмотря на то, что у нас загрузка большая, идет жаркая избирательная кампания", - сказала она в ходе беседы по видеосвязи с председателем санкт-петербургского горизбиркома Виктором Миненко.
Параллельно Памфилова попросила подготовить материалы и предложения, основанные на интересах избирателей и кандидатов, "чтобы у них была возможность справедливо проходить эту процедуру". "Я буду очень вам благодарна, если какие-то предложения с вашей стороны появятся", - заключила она.
Ранее глава ЦИК заявляла, что механизм сбора подписей избирателей может быть усовершенствован с использованием портала Госуслуг.
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Элла ПамфиловаЦИК РФРоссияПолитика
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