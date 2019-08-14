Памфилова попросила подготовить предложения по механизму сбора подписей

"Поскольку с этой ситуацией, которая возникла в Москве, выпукло образовалась проблема, что система сбора и проверки подписей довольно устарела, не отвечает современным требованиям, будьте добры, тоже со своей стороны посмотрите, мы ждем от вас каких-то предложений. И к другим коллегам обращаюсь из других регионов: давайте начнем эту работу, несмотря на то, что у нас загрузка большая, идет жаркая избирательная кампания", - сказала она в ходе беседы по видеосвязи с председателем санкт-петербургского горизбиркома Виктором Миненко.