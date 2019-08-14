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РИА Новости

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

13:44 14.08.2019 (обновлено: 15:38 14.08.2019)
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© AP Photo / Mark BakerПолиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
© AP Photo / Mark Baker
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в Новой Зеландии, смог из тюрьмы отправить письмо в Россию, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сообщается, что в шестистраничном послании некоему "Алану" Таррант рассказал о своих впечатлениях о поездке в Россию в 2015 году. Также в письме содержится предупреждение о грядущем "великом конфликте". О содержании письма стало известно после его публикации на одном из форумов.
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После публикаций в СМИ о письме Тарранта премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что подобных контактов у обвиняемого "просто не должно было быть", пишет портал Newshub.
Как уточнила радиостанция RNZ, власти Новой Зеландии впоследствии изменили правила переписки обвиняемого.
"Я знаю, что многие новозеландцы будут удивлены, узнав, что этому преступнику разрешено отправлять и получать письма, однако каждый заключенный обладает правами в соответствии с законом. Я убежден, что это письмо не должно было быть отправлено, <…> я дал понять, что это не должно повториться", — заявил министр по делам исправительных учреждений Келвин Дэвис.
В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения предъявили 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту.
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Нападение на мечети в Новой ЗеландииДжасинда АрдернНовая ЗеландияРоссияВ мире
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