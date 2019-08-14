Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в Новой Зеландии, смог из тюрьмы отправить письмо в Россию, сообщает агентство Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в Новой Зеландии, смог из тюрьмы отправить письмо в Россию, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс

Сообщается, что в шестистраничном послании некоему "Алану" Таррант рассказал о своих впечатлениях о поездке в Россию в 2015 году. Также в письме содержится предупреждение о грядущем "великом конфликте". О содержании письма стало известно после его публикации на одном из форумов.

После публикаций в СМИ о письме Тарранта премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что подобных контактов у обвиняемого "просто не должно было быть", пишет портал Newshub

Как уточнила радиостанция RNZ , власти Новой Зеландии впоследствии изменили правила переписки обвиняемого.

"Я знаю, что многие новозеландцы будут удивлены, узнав, что этому преступнику разрешено отправлять и получать письма, однако каждый заключенный обладает правами в соответствии с законом. Я убежден, что это письмо не должно было быть отправлено, <…> я дал понять, что это не должно повториться", — заявил министр по делам исправительных учреждений Келвин Дэвис.