Песков прокомментировал предстоящую отставку американского посла

Посол США в РФ подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. Копия письма с прошением об отставке имеется в распоряжении РИА Новости. В Москве, комментируя отставку посла США, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.

"Действительно, президент Трамп сообщил Путину о том, что последует в ближайшее время отставка посла Хантсмана. Действительно, Путин отметил, что на период работы Хантсмана в качестве главы диппредставительства США в России пришелся один из самых тяжелых, наверное, периодов истории наших двухсторонних отношений. Несмотря на это, вместе с тем, посол работал для того, чтобы придать какие-то конструктивные характеристики нынешнему периоду двухсторонних отношений России и Америки. Действительно, об этом заходила речь", - сказал Песков журналистам в среду.