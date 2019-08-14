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РИА Новости

В Кремле прокомментировали проверку ситуации с задержанием Коновалова

13:43 14.08.2019 (обновлено: 13:45 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В Кремле не знакомы с деталями ответа Следственного комитета РФ о результатах проверки по случаю применения силы против дизайнера Константина Коновалова на акции 27 июля в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что следователи не выявили нарушений закона в действиях полицейских, задержавших 27 июля в Москве Коновалова, у которого был выявлен перелом ноги.
"Я не знаком с деталями, нам неизвестно о деталях того ответа, который был получен. Безусловно, в каждом конкретном случае очень важно владеть всеми деталями произошедшего: кто, как, в связи с чем повалил на землю и так далее. Нельзя обобщающие делать выводы. Нужно исходить из каждого конкретного случая", - сказал Песков журналистам.
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Он добавил, что в Кремле не знают, на чем основывается ответ Следственного комитета. "Поинтересуемся деталями", - уточнил Песков.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Следственный комитет РФМосковская городская думаДмитрий ПесковМоскваРоссияПроисшествия
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