В Кремле прокомментировали проверку ситуации с задержанием Коновалова

"Я не знаком с деталями, нам неизвестно о деталях того ответа, который был получен. Безусловно, в каждом конкретном случае очень важно владеть всеми деталями произошедшего: кто, как, в связи с чем повалил на землю и так далее. Нельзя обобщающие делать выводы. Нужно исходить из каждого конкретного случая", - сказал Песков журналистам.