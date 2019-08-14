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РИА Новости

Посол США объяснил причины размещения карты незаконной акции в Москве

13:42 14.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Джон Мид Хантсман
Джон Мид Хантсман
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Джон Мид Хантсман. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман отрицает вмешательство во внутренние дела России, а публикацию в Twitter карты акции протеста в Москве объясняет "обеспечением безопасности американских граждан".
Посольство США ранее опубликовало в Twitter подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа и при этом призвало избегать шествия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
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"Это то, что я бы назвал ложной эквивалентностью. Позвольте вам рассказать, что мы сделали. Прежде всего, не было никакого вмешательства во внутренние дела России. Абсолютно никакого. Мы опубликовали оповещение об угрозе безопасности, что мы иногда делаем, когда знаем, что будут проходить протесты или что на улицу выйдет большая группа людей и есть вероятность беспорядков", - заявил Хантсман в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, зачем была выложена карта и было ли вмешательство.
По его словам, такие сообщения называются "консульским оповещением". "Самая важная часть работы посла США в России – это обеспечение охраны жизни американских граждан. И если бы я открыто не оповестил американских граждан о запланированных протестах, то я бы недопустимым образом нарушил свой долг. Поэтому мы взяли карту, которая находилась в открытом доступе, обозначили протестные площадки, также находящиеся в открытом доступе, и разместили их в своей системе", - добавил он, отметив, что не понимает, как из этого можно сделать вывод о том, что это является вмешательством в дела России.
Он добавил, что консульские оповещения - это стандартная практика для любого посольства.
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Джон ХантсманМария ЗахароваМИД РФМоскваРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Завилял... Представляете, какой вой поднялся бы, если бы наше посольство в США опубликовало маршрут несанкционированного марша в Вашингтоне?
14 августа, 13:46
ЕСЕлена Сметанникова
1510000
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