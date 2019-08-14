Песков прокомментировал ситуацию вокруг расследования дела Голунова

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В Кремле не видят поводов для смущения в связи с расследованием дела журналиста Ивана Голунова, пока следствие не завершено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У него спросили, не смущает ли Кремль, что по делу журналиста Голунова никому не предъявлены обвинения.

"Нет, до тех пор, пока следствие не завершилось, пока нет никаких поводов для смущения. Следственные действия продолжаются, следствие не завершилось. По крайней мере, нам неизвестно о том, что следствие завершилось", - сказал Песков.

Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с наркотиком, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.