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РИА Новости

Песков прокомментировал ситуацию вокруг расследования дела Голунова

13:41 14.08.2019 (обновлено: 14:22 14.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В Кремле не видят поводов для смущения в связи с расследованием дела журналиста Ивана Голунова, пока следствие не завершено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У него спросили, не смущает ли Кремль, что по делу журналиста Голунова никому не предъявлены обвинения.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
17 июня, 12:59РИА Новости
Голунов рассказал, что маскируется из-за своей популярности
"Нет, до тех пор, пока следствие не завершилось, пока нет никаких поводов для смущения. Следственные действия продолжаются, следствие не завершилось. По крайней мере, нам неизвестно о том, что следствие завершилось", - сказал Песков.
Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с наркотиком, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
17 июня, 12:20РИА Новости
Голунов заявил, что полицейский ударил его по лицу за просьбу об адвокате
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.
Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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Дело журналиста Ивана ГолуноваГУМВДДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир КолокольцевМоскваРоссияПроисшествия
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