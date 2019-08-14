На тушении пожаров в Сибири все работают до седьмого пота, заявил Песков

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На тушении пожаров в Сибири все работают очень напряженно и с максимально возможной эффективностью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он попросил не забывать о таких факторах, как география страны, ее размеры, климатические феномены, умышленные поджоги и о том, что "леса в России горят каждый год".

"И без засухи они горят, и с засухой они горят. И от года к году площадь возгорания меняется, но это ежегодный процесс. Кроме того, бывают природные пожары, которые тоже очень распространены. И зачастую охватывают очень обширные территории", — заявил Песков.

По его словам, спасатели и военные работают до седьмого пота, но природа очень часто бывает сильнее людей "со всем их потенциалом и решимостью".

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.

В тушении огня участвуют более десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 86 воздушных судов, самолеты и вертолеты Минобороны, а также аэромобильные группировки Министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации МЧС, основной причиной пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, а в Минприроды считают, что сухие грозы.

В понедельник Авиалесоохрана сообщала, что сейчас в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тысячи гектаров, которые активно тушат, из них 146,7 тысячи в Иркутской области и 126,1 тысячи в Красноярском крае.