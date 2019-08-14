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РИА Новости

На тушении пожаров в Сибири все работают до седьмого пота, заявил Песков

13:35 14.08.2019 (обновлено: 14:12 14.08.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ликвидация пожаров в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На тушении пожаров в Сибири все работают очень напряженно и с максимально возможной эффективностью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он попросил не забывать о таких факторах, как география страны, ее размеры, климатические феномены, умышленные поджоги и о том, что "леса в России горят каждый год".

"И без засухи они горят, и с засухой они горят. И от года к году площадь возгорания меняется, но это ежегодный процесс. Кроме того, бывают природные пожары, которые тоже очень распространены. И зачастую охватывают очень обширные территории", — заявил Песков.

По его словам, спасатели и военные работают до седьмого пота, но природа очень часто бывает сильнее людей "со всем их потенциалом и решимостью".
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Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.
В тушении огня участвуют более десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 86 воздушных судов, самолеты и вертолеты Минобороны, а также аэромобильные группировки Министерства чрезвычайных ситуаций.
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По информации МЧС, основной причиной пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, а в Минприроды считают, что сухие грозы.
В понедельник Авиалесоохрана сообщала, что сейчас в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тысячи гектаров, которые активно тушат, из них 146,7 тысячи в Иркутской области и 126,1 тысячи в Красноярском крае.
Кроме того, лесные пожары действуют на более чем 2,5 миллиона гектаров леса на удаленных территориях.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуДмитрий ПесковВладимир ПутинКрасноярский крайРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
одни поджигают, другие тушат, одни дают добро, другие порицают. Сначала бездействуют, потом, когда поздно, тушат до седьмого пота. Что вообще происходит?! Почему они там не смотрят глубже, почему людей за баранов держат? Чего добиваетесь?!
14 августа, 14:09
Александр Сергеевич
2510012
лес всегда горели, в царские времена не меньше и не тушили, и не выгорела Сибирь.... а теперь кучка либералов заныла и начали заниматься ерундой... В калифорнии в 2018пожары вспомните, сколько домов выгорело, 10 тыс. и не потушили... А тут угрозы людям нет, тратим деньги и человеческие ресурсы, чтобы либералы не бунтовали и на чувствах людей не играли, о горящем достоянии !
14 августа, 14:10
Витя Сирнова
3000123
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