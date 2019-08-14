КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил против проведения досрочных местных выборов по действующему избирательному законодательству.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о том, что в стране могут пройти досрочные местные выборы. Очередные выборы в органы местного самоуправления на Украине должны пройти в 2020 году.
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"Мы слышали о том, что были идеи досрочных местных выборов… Нужно сначала завершить реформу децентрализации, внести изменения в законодательство. На мой взгляд, нужно усовершенствовать законодательство о местных выборах", - заявил Гройсман в среду в ходе заседания правительства.
По его словам, действующая редакция закона о местных выборах является несовершенной и неправильной. Он выразил надежду, что новый состав Верховной рады внесет изменения в это законодательство.