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РИА Новости

Гройсман выступил против проведения досрочных местных выборов

13:35 14.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман выступает на съезде партии в Киеве
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман выступает на съезде партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил против проведения досрочных местных выборов по действующему избирательному законодательству.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о том, что в стране могут пройти досрочные местные выборы. Очередные выборы в органы местного самоуправления на Украине должны пройти в 2020 году.
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"Мы слышали о том, что были идеи досрочных местных выборов… Нужно сначала завершить реформу децентрализации, внести изменения в законодательство. На мой взгляд, нужно усовершенствовать законодательство о местных выборах", - заявил Гройсман в среду в ходе заседания правительства.
По его словам, действующая редакция закона о местных выборах является несовершенной и неправильной. Он выразил надежду, что новый состав Верховной рады внесет изменения в это законодательство.
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