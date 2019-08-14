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РИА Новости

В Кремле прокомментировали возможный выход США из ВТО

13:34 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Существование Всемирной торговой организации в случае выхода из нее США будет под большим вопросом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна может покинуть ВТО, "если это потребуется". По его словам, правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения.
"Безусловно, существование, скажем так, системообразующей экономической организации всемирной после выхода крупнейшей экономики земного шара из нее будет под большим вопросом, это очевидно... В любом случае, это внутреннее дело США", - сказал Песков.
Он также напомнил, что Россия является членом ВТО "со всеми вытекающими последствиями".
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Дональд ТрампВсемирная торговая организацияДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
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