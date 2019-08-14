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РИА Новости

Песков не стал комментировать поездку Путина на мотоцикле без шлема в Крыму

13:33 14.08.2019 (обновлено: 13:35 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. 10 августа 2019
. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев поездку российского лидера Владимира Путина в Крыму на мотоцикле без шлема.
"Я оставлю это без комментария, я был в отпуске в этот момент", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, почему президент во время поездки на мотоцикле был без шлема.
Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент РФ стал также одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.
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