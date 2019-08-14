Песков не стал комментировать поездку Путина на мотоцикле без шлема в Крыму

. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. 10 августа 2019

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев поездку российского лидера Владимира Путина в Крыму на мотоцикле без шлема.

"Я оставлю это без комментария, я был в отпуске в этот момент", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, почему президент во время поездки на мотоцикле был без шлема.

Песков оставил без ответа вопрос, почему же Путин прокатился на мотоцикле в Крыму без шлема: "Я был в отпуске". pic.twitter.com/q5kKdDgkEK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 14, 2019