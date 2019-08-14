В Кремле не обсуждали идею четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю в администрации президента не обсуждается, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается", - сказал Песков.