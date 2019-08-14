В Кремле не обсуждали идею четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю в администрации президента не обсуждается, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается", - сказал Песков.
В ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. После этого ФНПР выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. В ФНПР РИА Новости пояснили, что позиция федерации заключается в необходимости сократить количество рабочих часов.