Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T14:23Z
https://ria.ru/20190814/1557490023.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155749/31/1557493131_0:140:2863:1750_1036x0_80_0_0_9579e0cd962cc42d77c4941a9d393639.jpg
РИА Новости

СК попросил арестовать участника незаконного шествия в Москве Котова

13:28 14.08.2019 (обновлено: 14:23 14.08.2019)
305
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Следственный комитет обратился в Пресненский суд Москвы с просьбой заключить в СИЗО участника несанкционированного шествия в Москве 10 августа Константина Котова, которого обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митингов.
"Материалы поступили в суд", - заявила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Сергей Абаничев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 13:26РИА Новости
Мосгорсуд оставил в СИЗО второго обжаловавшего арест по акции 27 июля
Котову грозит до пяти лет лишения свободы. До него указанная статья УК РФ уже применялась несколько раз, первым осужденным по ней стал Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии, но впоследствии Верховный суд этот приговор отменил.
По данным следствия, Котов, уже неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушения на митингах, 10 августа принял участие в несогласованном шествии в центре Москвы. При попытке скрыться его задержали.
Московский городской суд
Вчера, 11:09РИА Новости
Мосгорсуд оставил в СИЗО первого обвиняемого в июльских беспорядках
В СК РФ заявляли, что Котов намеренно и неоднократно "пренебрегал нормами административного законодательства", а поэтому его действия следует оценить с точки зрения Уголовного кодекса.
Не согласованное с мэрией Москвы шествие началось после санкционированного митинга на проспекте Сахарова. По данным полиции, на этих "гуляниях" задержали 136 человек.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
4400105
Обсудить 5
Ильдар ДадинСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали проверку ситуации с задержанием Коновалова
РИА
Новости
Хип-хоп исполнитель A$AP Rocky
Шведский суд признал рэпера A$AP Rocky виновным по делу о драке
Сергей Абаничев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы
Мосгорсуд оставил в СИЗО второго обжаловавшего арест по акции 27 июля
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Песков прокомментировал ситуацию вокруг расследования дела Голунова
Лента
новостей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали опрос о падении рейтинга партий
Джон Мид Хантсман
Посол США объяснил причины размещения карты незаконной акции в Москве
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Зюганов поддержал предложение об отставке главы МГИК
Вид на Ялту
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова призвала обновить соглашение между ЦИК и МВД
Молоток судьи
Суд арестовал программиста Котова за многократные нарушения на митингах
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Кузбассе задержали мужчину, который поджег полицейского
Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Суд оставил в СИЗО бросившего бутылку в росгвардейца на незаконной акции
Лесной пожар
Путин ежедневно получает сводки по ситуации с лесными пожарами в Сибири
Посол США в России Джон Хантсман
Песков прокомментировал предстоящую отставку американского посла
Центр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк
В Совбезе рассказали о новой американской концепции "Выяви и пристыди"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
Лента новостейМолния