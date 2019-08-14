СК попросил арестовать участника незаконного шествия в Москве Котова

Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы

Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Следственный комитет обратился в Пресненский суд Москвы с просьбой заключить в СИЗО участника несанкционированного шествия в Москве 10 августа Константина Котова, которого обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

"Материалы поступили в суд", - заявила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Котову грозит до пяти лет лишения свободы. До него указанная статья УК РФ уже применялась несколько раз, первым осужденным по ней стал Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии, но впоследствии Верховный суд этот приговор отменил.

По данным следствия, Котов, уже неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушения на митингах, 10 августа принял участие в несогласованном шествии в центре Москвы. При попытке скрыться его задержали.

В СК РФ заявляли, что Котов намеренно и неоднократно "пренебрегал нормами административного законодательства", а поэтому его действия следует оценить с точки зрения Уголовного кодекса.